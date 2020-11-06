также в разделеОбщество
За маску на подбородке придется заплатить до 225 гривен
На следующей неделе в Украину придут морозы 14
Омбудсмен: В школах Киева жалуются на язык обучения 11
Уроженка РФ организовала на Киевщине крупную нарколабораторию 8
Таможенников поста «Солотвино» разоблачили на взятках за ввоз «евроблях» 9
СНБО: РФ начала активную гибридную войну против Украины после 2004 года 11
СБУ предотвратила продажу руководящей должности в Минобороны 11
Прощания со Жванецким не будет из-за коронавируса 15
Госаудитслужба взялась за COVID-фонд 9
«Киборг» Шараскин принял присягу нардепа 12
Главу Харьковского окружного админсуда отстранили из-за дела о взятке 12
Госгеокадастр: Крымчане могут отсудить в ЕСПЧ деньги за утраченное имущество 13
В Украине возобновили работу более 50 лабораторий для ПЦР-тестов 13
В Минздраве назвали симптомы, при которых госпитализируют с COVID-19 26
Умер Михаил Жванецкий 56
Шмыгаль: Введение тотального карантина не рассматривается 10
Публицист: Самая высокая инстанция – это сын Василия Стуса, а он поддержал Медведчука и назвал его реакцию адекватной 70
Вся Украина оказалась в красной и оранжевой карантинных зонах 75

Тело повара 25-й Украинской антарктической экспедиции Василия Омеляновича, погибшего в мае на станции «Академик Вернадский», 7 ноября доставят в Украину, сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

«Все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину», - говорится в сообщении.

Похороны Омеляновича назначены на 9 ноября.

Напомним, 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительной информации, он покончил с собой из-за личных проблем.

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки, которая была в 2011 году (16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Однако пятая зимовка стала для него последней. В последней заметке в Facebook он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
10
Теги