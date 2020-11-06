Тело повара 25-й Украинской антарктической экспедиции Василия Омеляновича, погибшего в мае на станции «Академик Вернадский», 7 ноября доставят в Украину, сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
«Все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину», - говорится в сообщении.
Похороны Омеляновича назначены на 9 ноября.
Напомним, 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительной информации, он покончил с собой из-за личных проблем.
Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки, которая была в 2011 году (16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Однако пятая зимовка стала для него последней. В последней заметке в Facebook он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.
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