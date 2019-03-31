Голосование на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» началось 31 марта в 8:00 по местному, аргентинскому, времени (14:00 по Киеву) и закончилось через час.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook.

В голосовании на выборах президента Украины на станции «Академик Вернадский» приняли участие 34 гражданина – 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых 24-й УАЭ, которые сейчас находятся на станции.

В 15:40 по Киеву скан-копия протокола с результатами голосования была отправлена ​​через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протоколы опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, во второй половине апреля 2019.