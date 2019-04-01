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На избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский» победил Петр Порошенко, сообщила общественная сеть ОПОРА.

По предварительным итогам подсчета голосов, Порошенко набрал  19 голосов, Владимир Зеленский – 5, Анатолий Гриценко – 3, Руслан Кошулинский – 2.

Юрий Бойко, Александр Мороз, Валентин Наливайченко, Игорь Смешко, Игорь Шевченко, Ольга Богомолец  получили по одному голосу.

Всего на участке было 37 избирателей.

Напомним, 31 марта в 15:40 по Киеву скан-копия протокола с результатами голосования была отправлена ​​через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протоколы опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, во второй половине апреля 2019.
ForUm

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