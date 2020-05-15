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Несмотря на сложные карантинные ограничения, из Чили в Украину удалось отправить участников летней 24-й Украинской антарктической экспедиции, сообщает пресс-служба Минобразования.

Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции «Академик Вернадский» несколько месяцев.

Полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

«В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших ребят еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве», - отметил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Полярники отправились со станции «Академик Вернадский» еще 24 апреля. Там зимовальный отряд работал почти 13 месяцев, а сезонный – около трех. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты – пролива Дрейка – участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней назад они прилетели в столицу республики – город Сантьяго.

По возвращении в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию, как и положено по закону. Сейчас планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение «Действуй дома».

Напоминаем, 21 апреля на станцию «Академик Вернадский» прибыла 25-я Украинская антарктическая экспедиция.
ForUm

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