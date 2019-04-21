В Харькове сообщили о миновання ряда зданий и международного аэропорта. Сейчас правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отметили в пресс-службе, по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

«Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отели на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13:00», - отметили в пресс-службе.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.