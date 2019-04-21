Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции. Об этом он сообщил в Twitter.

«Подписал Указ «Вопросы европейской и евроатлантической интеграции». Согласно ему Кабмин должен обеспечить выполнение Плана мероприятий стратегического курса относительно членства в ЕС и НАТО. А СНБО должен представить проекты законов об охране секретной информации и о разведке во II полугодии 2019», - написал он.

Підписав Указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції». Згідно з ним Кабмін має забезпечити виконання Плану заходів стратегічного курсу щодо членства в ЄС і НАТО.



А РНБО має подати проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку у II півріччі 2019. pic.twitter.com/CikWUi2OYg — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 апреля 2019 г.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты проголосовал на выборах 21 апреля на участке в Доме офицеров в Киеве.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.