Решение Окружного административного суда города Киева по делу о национализации Приватбанка не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Решение Окружного административного суда города Киева не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы. Теперешняя реакция финансовых рынков на событие является временной», - написал он.

Данилишин подчеркнул, что сейчас события вокруг Приватбанка существенно на курс не повлияли. «Межбанк сегодня открылся средними котировками на покупку продажу 26,85/26,95, но около 11:00 котировки опустились до 26,86/26,90. Наличный рынок был более уязвимым, на начало дня средний курс продажи вырос до 27,13 грн за доллар, но думаю это временное явление, поскольку на межбанке уже есть обратная тенденция. Никаких экстраординарных случаев не наблюдается. В совокупности - на такое состояние может влиять много факторов», – отметил он.

По словам Данилишина, в дальнейшем обязательно будет апелляционное рассмотрение, которое может растянуться на несколько лет. «Судебный спор не касается вкладчиков банка, а не только нынешних владельцев и бывших акционеров», - написал глава совета НБУ.

«Ситуация вокруг Приватбанка будет оставаться стабильной благодаря быстрой реакции НБУ и командной поддержки от Кабмина и СНБО. Как показал вчерашний день, за событиями вокруг Приватбанка наблюдает не только МВФ, а весь мир. Нам очень важно не только обеспечить стабильность системы, но и не растерять доверие наших кредиторов, вместе с которыми мы достигли финансовой стабильности. Уверен, что слаженные действия НБУ, правительства и СНБО уберегут украинцев от ненужных потерь и финансовых потрясений», - подытожил он.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

В штабе кандидата Владимира Зеленского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявили, что это решение суда является следствием провала судебной реформы.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.

Глава НБУ Яков Смолий констатировал определенные колебания на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.