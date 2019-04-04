Первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов примет участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник опубликовал фотографию из здания Нацагентства по вопросам государственной службы с пакетом документов. В подписи к фото указано: «Нефедов Максим Евгеньевич. Кандидат на должность главы таможенной службы Украины».

«Говорят, хуже задачи в стране нет, реформы туда еще не добрались, контрабас вечный, региональные бароны укоренившиеся, сканеры не заработают, не жили хорошо - не стоит и начинать, таможню не изменить никогда #викликприйнято», - написал он.

Напомним, Кабинет министров в начале марта разделил ГФС на две структуры –Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

