Европейский Союз продолжает призывать власти Российской Федерации немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, сообщает УНИАН.

В заявлении отмечается, что Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца июля арест всех 24 украинских моряков. Дипломаты представительства Евросоюза в Москве вместе с представителями других дипломатических миссий стран-членов ЕС наблюдали за судебным процессом до момента, пока судебное заседание не было объявлено закрытым для широкой общественности.



В ЕС отметили, что украинских моряков удерживают с 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила их и три их судна, применив без оснований военную силу. «ЕС неоднократно заявлял, что ожидает немедленного и безусловного освобождения Россией 24-х захваченных украинских моряков. Пока моряки остаются под стражей, Россия должна уважать их право на юридическое представительство, беспрепятственный доступ для консульских должностных лиц, и обеспечить, чтобы раненые моряки получили надлежащую медицинскую помощь, поскольку несколько из них получили ранения во время захвата», - говорится в заявлении.

Также в заявлении сказано, что ЕС отреагировал на обострение ситуации в Керченском проливе, введя ограничительные меры против российских чиновников в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

«Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.

Напомним, 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.