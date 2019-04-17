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Президент Петр Порошенко заявляет о запуске международного аудита государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды, передают Українськi Новини.

«Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний», - сказал Глава государства.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны обязал «Укроборонпром» предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа «секретно» и допуске аудиторов к информации, являющейся государственной тайной.

По его словам, инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности.

По словам Порошенко, аудит обойдется государству в миллионы долларов.

Президент отметил, что после увольнения первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского назначил замсекретаря СНБО  Сергея Кривоноса, который имеет чрезвычайные полномочия по реформированию «Укроборонпрома».

Он призвал участников встречи вернуться к обсуждению ситуации в «Укроборнпроме» по результатам аудита.

Напомним, 2 апреля Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».
ForUm

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