Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что на реализацию реформы Укроборонпрома нужно полгода.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает «Украинская правда».

По его словам, именно столько времени нужно, если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект.

«Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода», - подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

Вместе с тем Президент Петр Порошенко отметил, что имеет право определить этот документ как неотложный - это значит, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

Как сообщал ForUm, 12 марта Президент подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем секретаря СНБО и вручил ему служебное удостоверение.