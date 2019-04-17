В РПЦ считают, что решение Окружного административного суда Киева о признании противоправными действия главы Верховной Рады Андрея Парубия относительно принятия законопроекта о принудительном переименовании УПЦ «смелым решением, потому что оно направлено на восстановление справедливости».

Фото: Укринформ

Такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир». Текст интервью опубликован на сайте patriarchia.ru.

«Такое решение (суда, – ред.) для нас стало неожиданностью, и я думаю, что это смелое решение, потому что оно направлено на восстановление справедливости. При этом неизвестно, насколько это решение сможет повлиять на ситуацию. Ведь речь идет, во-первых, о суде первой инстанции, и спикер Верховной Рады Парубий уже сказал, что будет оспаривать его в кассационных инстанциях, в Верховном суде.

Кроме того, подписан указ президента о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви. Следовательно, насколько это решение суда сможет повлиять на ситуацию, покажет время. Я думаю, в гораздо большей степени на ситуацию с противоправными действиями власти в отношении канонической Украинской Православной Церкви могут повлиять президентские выборы», - сказал митрополит Иларион.

Как сообщалось, 5 апреля Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта "О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозные организации»" - об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.