Завтра, 18 апреля, антициклон Katharina подвинет дожди из Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Небольшие осадки возможны в Одесской и западных областях. Солнце сразу станет прогревать синие носы и красные щеки – потеплеет», - написала она в Facebook.
Температура воздуха днем составит + 11 + 15 градусов.
В Киеве завтра без осадков и около + 12 + 14 градусов.
В дальнейшем в столице есть вероятность периодических дождей, будет умеренно тепло.
Напомним, по данным Гидрометцентра 18-19 апреля в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).
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