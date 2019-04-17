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Завтра, 18 апреля, антициклон Katharina подвинет дожди из Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Небольшие осадки возможны в Одесской и западных областях. Солнце сразу станет прогревать синие носы и красные щеки – потеплеет», - написала она в Facebook.

Температура воздуха днем ​​составит + 11 + 15 градусов.

В Киеве завтра без осадков и около + 12 + 14 градусов.

В дальнейшем в столице есть вероятность периодических дождей, будет умеренно тепло.

Напомним, по данным Гидрометцентра 18-19 апреля в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).
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