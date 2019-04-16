18-19 апреля в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый), предупредили в КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.
В среду, 17 апреля, в столице облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10 °.
18-19 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 3-5 ° тепла, днем 12-14 °.
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