Бывший председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко оспаривает в суде указ Президента Петра Порошенко о его увольнении с должности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте «Судебная власть Украины».

Головко подал соответствующее исковое заявление в Кассационный административный суд в понедельник, 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента №76 от 15 марта, которым был уволен с должности.

Кроме Порошенко, ответчиком по делу выступает Полтавская ОГА. Дата рассмотрения иска пока не определена.

Напомним, в марте Президент Петр Порошенко выступил с инициативой об увольнении председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого и обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением направить представление на увольнение указанных лиц.

22 февраля в кабинете председателя ОГА детективы НАБУ проводили обыск.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного получения около 1 млн долларов взятки главой Полтавской обладминистрации Валерием Головко и его первым замом Андреем Песоцким.

Как сообщили СМИ со ссылкой на постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, детективы НАБУ выяснили, что руководство облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.