Россия не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в утрате НАК «Нафтогаз Украины» своих активов в Крыму, сообщили в пресс-службе минюста России.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы, передает Интерфакс.

В нем отмечается, что «Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения».

Ранее сообщалось, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате «Нафтогазом Украины» активов группы в Крыму.

«Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось (доказать), что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию», - сообщил глава НАК Андрей Коболев.

По его словам, арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против «Нафтогаза» были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая расположенные в Крыму.

Коболев напомнил, что стоимость утраченных активов компания оценивает в сумму до $5 млрд. «Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации», - добавил он.

При этом глава НАК не исключил, что РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и по другим решениям, связанным с активами на полуострове.

15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДК «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года.

«Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний в сентябре 2017 года подали в сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных потерей активов группы в Крыму.

Сумма иска «Нафтогаза» к РФ в связи с утерей активов в Крыму с учетом процентов оценивается в $8 млрд.