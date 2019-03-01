также в разделеЭкономика
В Украине стартовала монетизация субсидий 38
Долги украинцев за коммуналку вросли до 62 миллиардов 42
Суд отменил постановление Кабмина о снижении норм потребления газа 63
Укрзализныця подсчитала, что ей нужно $6 миллиардов инвестиций 34
Кабмин пока не принимал решений по контракту с руководством «Нафтогаза» 20
«Нафтогаз» начал взыскание долгов с «Газпрома» в новых странах 654
НБУ планирует снизить предельную сумму наличных расчетов 109
Пенсионеры получат две дополнительные выплаты в марте и апреле 323
Госбюджет в январе сведен с дефицитом 12 миллиардов 26
Насалик: Белорусский уголь точно не с «ЛДНР» 140
Гройсман назвал условия снижения цены на газ 128
Медведчук: Для сохранения ГТС Украины нужен трехсторонний газовый консорциум 101
Украина увеличила импорт агропродукции на 17% 38
Украина сократила запасы газа на 42% 45
Украинцы растаможили более 218 тысяч «евроблях» 59
Перед выборами пенсионерам дополнительно выплатят по 2,4 тысячи гривен 644
Растаможка «евроблях» принесла бюджету 13,6 миллиарда 51
С 1 марта пересчитают пенсии для 10 миллионов пенсионеров 370

Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Крыму.

Об этом на брифинге заявил глава госкомпании Андрей Коболев, сообщает УНИАН.

«Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть, предоставить «НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию», - сказал он. 

По словам Коболева, «Нафтогаз» оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги