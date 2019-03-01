Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Крыму.
Об этом на брифинге заявил глава госкомпании Андрей Коболев, сообщает УНИАН.
«Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть, предоставить «НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию», - сказал он.
По словам Коболева, «Нафтогаз» оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов США.
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