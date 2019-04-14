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Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, а возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент - «путь к тоталитаризму», заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, в пресс-центре на НСК Олимпийский.
«Что касается досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует», - заявил он.
Порошенко добавил, что «если есть определенные теории заговора, то я в них не верю».
К слову, по его мнению, Верховная Рада нынешнего состава «сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ».
Также, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко.
ForUm

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