Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, а возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент - «путь к тоталитаризму», заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, в пресс-центре на НСК Олимпийский.

«Что касается досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует», - заявил он.

Порошенко добавил, что «если есть определенные теории заговора, то я в них не верю».

К слову, по его мнению, Верховная Рада нынешнего состава «сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ».