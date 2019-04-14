Президент Украины Петр Порошенко уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом он заявил на дебатах на НСК «Олимпийский».

По словам Порошенко, он уволил Семочко еще в пятницу, 12 апреля.

«В пятницу первого замглавы Службы внешней разведки генерала Семочко уволили с должности», - сказал он.

В расследовании телепроекта Bihus.info, вышедшем осенью 2018 года, говорилось, что Семочко до назначения первым замглавы СВР служил в СБУ в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова. Сам Семочко в интервью ZIK отрицал эту информацию. По его словам, у него и его супруги нет никаких других паспортов, кроме украинских.

Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждают журналисты программы Bihus.info. Они подозревают, что это может пояснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 млн грн и появление у него дорогостоящего авто Land Cruiser.

После выхода в эфир журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению в возможной госизмене.

К слову, сегодня Порошенко пришел на Олимпийский на дебаты без Зеленского. Напомним, у Порошенко назвали условие дебатов 19 апреля.