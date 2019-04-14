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Отец задержанного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа обратился к властям Австралии с просьбой вернуть его сына на родину.

Об этом сообщает The Guardian.

«Отец основателя WikiLeaks, Джулиана Ассанжа, призвал австралийское правительство помочь сыну и предложил вернуть его на родину», - говорится в сообщении.

Джон Шиптон, который живет в Мельбурне, призвал главу правительства Австралии Скотта Моррисона отреагировать на арест Ассанжа в Лондоне на прошлой неделе.

Он добавил: «Этот вопрос можно решить просто удовлетворив всех. В МИДе я слышал некоторые разговоры о возможной экстрадиции Джулиана в Австралию».

Ранее в правительстве отметили, что Ассанж, как австралийский гражданин, получит консульскую помощь от государства, но не получит «особого отношения».

Как сообщалось, 11 апреля британская полиция по запросу США задержала Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, тогда он скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании. В 2017 году это расследование прекратили, но теперь ему грозит арест в Великобритании и дальнейшая экстрадиция в США - там ему может грозить тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов. Швеция также рассматривает возможность возобновления расследования дела об изнасиловании, возбужденного против основателя WikiLeaks.

Напомним, США выдвинули обвинения Ассанжу.
ForUm

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