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Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на обвинительный акт Минюста США.

Обвинение было объявлено в четверг после того, как Ассанжа взяли под стражу в Лондоне в связи с запросом США об экстрадиции, а также в связи с нарушением условий освобождения под залог в 2012 году.

Его адвокат ранее заявлял, что Ассанж планирует бороться с любыми обвинениями США против него.

Ассанжа обвиняют в том, что он помог Мэннинг, бывшему аналитику разведки США и информатору WikiLeaks, взломать пароль, с помощью чего удалось проникнуть в компьютеры Пентагона.

«Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного проникновения и считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», - говорится в обвинении.

Напомним, 7 декабря 2010 года Ассанж был задержан лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Полиция Лондона задержала Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве.
ForUm

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