Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты направят в Судан гуманитарную помощь. Эр-Рияд также заявил о содействии мерам военного совета в Хартуме.

Об этом сообщает DW.

«Саудовская Аравия будет содействовать политике военного совета в Хартуме и направит Судану гуманитарную помощь. В частности, речь идет о поставках нефтепродуктов, пшеницы и медикаментов», - говорится в сообщении.

В свою очередь ОАЭ предложили военному правительству Судана начать переговоры по вопросу гуманитарных поставок. В Абу-Даби также приветствовали назначение главой военного совета генерала Абделя Фаттаха Абдельрахмана Бурхана.

Напомним, глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, возглавивший государственный переворот, в ходе которого свергли президента страны Омара аль-Башира, объявил об уходе в отставку.

Министр обороны назвал своего преемника — генерал-лейтенанта Абделя Фаттаха Абдельрахман Бурхана.

Такое решение было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы заявив, что лидер переворота ибн Ауф был слишком близким к экс-президенту.

Как сообщалось, 11 апреля в Судане на фоне длительных народных протестов руководство национальной армии отстранило от власти действующего президента Омара аль-Башира и его правительство.

Как известно, Омар аль-Башир обвиняется Международным уголовным судом в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в западносуданском регионе Дарфур.