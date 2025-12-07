Через атаки бойовиків у Судані загинуло 116 людей, 46 з них – діти

Угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF) у Судані здійснило атаку на цивільні об’єкти у місті Кадуглі, адміністративному центрі штату Південний Кордофан на півдні країни. Загинули щонайменше 116 місцевих жителів, серед яких 46 дітей, повідомляє Al Jazeera.

За даними місцевої влади, атака сталась у четвер, 4 грудня, коли бойовики RSF спільно із союзниками з "Народного визвольного руху Судану" завдали ударів безпілотниками та артилерією по дитячому садку, міській лікарні й урядовій будівлі, у результаті чого загинула 71 людина.

Коли на місце удару прибули медики, аби надати допомогу постраждалим, бойовики завдали другого удару.

Штат Південний Кордофан став ареною інтенсивних боїв між SAF та RSF в останні кілька тижнів після падіння минулого місяця Ель-Фашера, останнього великого міста, що контролювалось армією в регіоні Дарфур на заході Судану.

