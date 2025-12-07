﻿
Свiт

Через атаки бойовиків у Судані загинуло 116 людей, 46 з них – діти

Через атаки бойовиків у Судані загинуло 116 людей, 46 з них – діти

Угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF) у Судані здійснило атаку на цивільні об’єкти у місті Кадуглі, адміністративному центрі штату Південний Кордофан на півдні країни. Загинули щонайменше 116 місцевих жителів, серед яких 46 дітей, повідомляє Al Jazeera.

За даними місцевої влади, атака сталась у четвер, 4 грудня, коли бойовики RSF спільно із союзниками з "Народного визвольного руху Судану" завдали ударів безпілотниками та артилерією по дитячому садку, міській лікарні й урядовій будівлі, у результаті чого загинула 71 людина.

Коли на місце удару прибули медики, аби надати допомогу постраждалим, бойовики завдали другого удару.

Штат Південний Кордофан став ареною інтенсивних боїв між SAF та RSF в останні кілька тижнів після падіння минулого місяця Ель-Фашера, останнього великого міста, що контролювалось армією в регіоні Дарфур на заході Судану.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Судан запропонував РФ військову базу в обмін на зброю.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

бойовикиСуданКадугліатака на цивільні об’єкти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Масований російський удар по енергетиці: вісім областей під атакою
Війна 06.12.2025 11:02:26
Масований російський удар по енергетиці: вісім областей під атакою
Читати
Зеленський затвердив рішення про те, що бойові бригади отримуватимуть гарантоване щомісячне поповнення
Полiтика 06.12.2025 11:01:43
Зеленський затвердив рішення про те, що бойові бригади отримуватимуть гарантоване щомісячне поповнення
Читати
Військова омбудсменка критикує поліцію за бездіяльність під час мобілізації
Війна 06.12.2025 10:22:51
Військова омбудсменка критикує поліцію за бездіяльність під час мобілізації
Читати

Популярнi статтi