Власть в Судане перешла в руки военных, президент Омар аль-Башир арестован. Об этом объявил в эфире национального телевидения министр обороны Судана Авад Ибн Ауф, сообщает Радио Свобода.

Выступая по государственному телевидению, министр заявил, что аль-Башир, который правил страной 30 лет, находится «в безопасном месте».

Заявление появилось после четырех месяцев антипрезидентских выступлений.

В столице Судана, Хартуме, 11 апреля собрались десятки тысяч людей и выкрикивали «режим пал».

По сообщениям, военные захватили ключевые посты в городе и провели обыски в «Исламском движении» аль-Башира, связанном с властной партией.

Между тем, Служба национальной разведки и безопасности Судана объявила об освобождении всех политзаключенных.

В Судане уже несколько месяцев продолжаются выступления против власти президента Омара аль-Башира, правящего в стране уже 30 лет. На выходных у президентского дворца началась бессрочная демонстрация с требованием отставки президента.

9 апреля при попытке разгона демонстрации погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе шестеро военных, которые, вероятно, пытались защитить протестующих от спецслужб.

Беспорядки в Судане начались в декабре – сначала как протесты против падения уровня жизни на фоне введенных против Судана международных санкций. Впоследствии демонстранты начали выдвигать требования об отставке президента аль-Башира.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота. Он – единственный в мире действующий глава государства, на которого выдан международный ордер на арест. Международный уголовный суд подозревает его в геноциде в провинции Судана Дарфуре.

В январе британская газета The Times сообщала, что в разгоне протестов в Хартуме могут участвовать наемники из России. Позже российский МИД подтвердил присутствие в стране российских специалистов.