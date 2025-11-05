У Судані повстанці збили російський Іл-76, яким керував російський екіпаж

У Судані місцеві повстанці з угруповання «Сили швидкого реагування» (RSF) збили важкий транспортний літак Іл-76, який входить до складу Військово-повітряних сил Судану. Повідомляється, що екіпаж літака був російським. Літак було уражено поблизу міста Бабануса, на ключовому транспортному коридорі.

Про це інформує видання Defence Blog з посиланням на відео в соцмережах.

Згідно з повідомленням, російський літак Іл-76, призначений для важких авіатранспортних місій, використовувався протягом усього конфлікту для перевезення особового складу та логістичного забезпечення до суданських баз, які були ізольовані бойовими діями або недоступні наземним шляхом.

Поблизу міста Бабануса, на ключовому транспортному коридорі, контроль над яким є важливим для обох сторін конфлікту. Повстанці RSF, які ведуть збройний конфлікт із Суданськими збройними силами, прагнуть контролювати транспортні маршрути для переміщення постачання та зміцнення позицій.

Видання Clash Report заявило, що RSF використали для удару по літаку систему ППО FK-2000 китайського виробництва.

Знищення Іл-76, якщо інформація підтвердиться, означатиме втрату стратегічного активу для Повітряних сил Судану, оскільки парк великих транспортних літаків країни є обмеженим і його важко замінити в умовах війни.

Офіційних даних про долю російського екіпажу немає, але деякі місцеві джерела стверджують, що тих, хто вижив, немає. Коментарів від російської влади наразі не надходило.