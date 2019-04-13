Глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, который был лидером государственного переворота в стране, свергнувший давнего лидера страны на фоне протестов объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает BBC.

Министр обороны объявил о своем решении по государственному телевидению заявил, что его преемником станет генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

Сообщается, что такое решение лидером госпереворота было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы заявив, что ибн Ауф был слишком близким к бывшему лидеру страны Омару аль-Баширу.

После объявление об уходе министра, протестующие сообщили, что это стало для них победой. Теперь они требуют перехода к гражданскому правлению в стране и только после этого готовы вернуться домой с улиц.

Напомним, в Судане свергли президента, власть захватили военные.