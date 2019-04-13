также в разделеМир
Хакеры взломали связанные с ФБР сайты и выложили в сеть данные тысяч агентов 15
Израиль нанес удар по военным целям в Сирии 15
Ким Чен Ын назвал условия встречи с Трампом 32
В РФ следом за Twitter оштрафовали Facebook 21
Польша требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского 25
Трамп допускает проведение третьего саммита с Ким Чен Ыном 17
Премьер Армении ушел от ответа на вопрос, чей Крым 48
В Эстонии российского шпиона приговорили 3,5 годам тюрьмы 24
Ким Чен Ына переизбрали председателем Госсовета КНДР 20
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy со спутником 31
США выдвинули обвинения Ассанжу 37
Российский парусник не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту 34
Лукашенко: Россия выкручивает нам руки 43
В Судане свергли президента, власть захватили военные 129
Полиция Лондона задержала Ассанжа 61
Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit 28
В Албании вооруженная банда похитила из самолета несколько миллионов евро 27
В Петербурге установили второе «надгробие Путину» за неделю 66

Глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, который был лидером государственного переворота в стране, свергнувший давнего лидера страны на фоне протестов объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает BBC

Министр обороны объявил о своем решении по государственному телевидению заявил, что его преемником станет генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

Сообщается, что такое решение лидером госпереворота было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы заявив, что ибн Ауф был слишком близким к бывшему лидеру страны Омару аль-Баширу.

После объявление об уходе министра, протестующие сообщили, что это стало для них победой. Теперь они требуют перехода к гражданскому правлению в стране и только после этого готовы вернуться домой с улиц.

Напомним, в Судане свергли президента, власть захватили военные.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги