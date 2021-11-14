В столице Судана Хартуме и других городах прошли протесты, направленные против военного переворота. В результате разгона протестов военными погибли 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Судане люди вышли на протесты после того, как военные, захватившие власть, объявили о новом правящем совете, исключающем гражданскую коалицию. Военные начали разгонять протестующих, как только те начали собираться.

По словам очевидцев, они применили слезоточивый газ и преследовали демонстрантов по переулкам, чтобы помешать им добраться до центральных мест встречи.

Большинство протестующих разошлись по собственной инициативе на закате, хотя слезоточивый газ и стрельба продолжались примерно до 20:00 в Северном Хартуме. По оценкам очевидцев, число протестующих в Хартуме исчисляется десятками тысяч, а в других городах наблюдается большое скопление людей, в результате чего общее количество людей по всей стране достигает сотен тысяч.

Центральный комитет суданских врачей, который связан с протестным движением, заявил, что демонстрации в Хартуме "подвергались чрезмерным репрессиям с использованием всех форм силы, включая боевые патроны".

В Хартуме, Омдурман и Северном Хартуме четыре человека были убиты боевым огнем и один задохнулся от слезоточивого газа. Доступ к больницам затруднен, поскольку военные штурмовали больницу Аль-Арбаин в Омдурмане, избивая медицинский персонал и арестовывая раненых протестующих.

Медик сообщил изданию, что примерно 29 человек были ранены, у некоторых протестующих серьезные травмы.

Напомним, вооруженные люди арестовали членов переходного правительства Судана, в том числе премьер-министра, на фоне обострения политического кризиса в стране. В столице страны протестуют против военного переворота, премьер был перемещен в неизвестное место после отказа выступить с заявлением в поддержку переворота