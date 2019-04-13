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Сегодня, 13 апреля, в Одессу прибыли боевые машины Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений Вооруженных Сил. Об этом сообщил Министр обороны Украины во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.

«За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения», - отметил Министр обороны Украины и добавил, что вся помощь сразу направляется непосредственно к боевым подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения. 

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ForUm

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