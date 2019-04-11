Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины расследует растрату средств Министерства обороны должностными лицами при закупке БМП-1 у кипрской PetraLink Limited, сообщает «Новое Время».

По версии следствия, при закупке боевых машин БМП - 1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года, интересам армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

PetraLink Limited была посредником, которая, в свою очередь, закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha as.

В марте 2019 года следователи получили от суда разрешение на изъятие контрактов и переписки между всеми упомянутыми компаниями.

О коррупционной составляющей при закупках БМП-1 для нужд ВСУ говорилось расследовании НВ летом 2018 года.

Согласно расследованию, Минобороны платило за БМП-1 кипрской PetraLink по $ 176,7 тыс. за единицу.

Сама PetraLink не производила БМП-1, а закупала их у чешской компании Real Trade. Та является дочерним предприятием чешской Excalibur Army, принадлежащей бизнесмену Ярославу Стрнаду.

Киприоты закупали у чехов технику по $ 154 тыс. за единицу. Таким образом, за каждую БМП Министерство обороны переплачивало $ 22,7 тыс.