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По состоянию на сегодня, 13 апреля, количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования на выборах 2019 составляет уже 201 189. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Следует отметить, что из АРК Крым на город Киев избирательный адрес изменили 1082 гражданина. На Киевскую область - 391 человек, на Херсонскую область - 275.

Также из Донецкой области на Киев изменили избирательный адрес - 8398 человек, в Харьковской области будут голосовать 3530 человек, а в Киевской области с Донецкой голосовать - 4149.

Кроме того, из Луганской области на Киев изменили избирательный адрес 4147 украинцев, на Киевскую область - 2103 лиц, на Харьковскую - 3211, и в Днепропетровске - 1417 граждан.
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