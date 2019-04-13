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Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что перед проведением дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также накануне второго тура голосования Министерство внутренних дел (МВД) проведет консультации с представителями обоих штабов относительно мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы «группы поддержки» кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов», - сообщил Яровой.

Также он рассказал, что во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед дебатами и голосованием МВД намерено усилить меры безопасности, а также увеличить количество правоохранителей. Яровой добавил, что МВД будет сотрудничать с другими правоохранительными органами для обеспечения порядка накануне выборов.

Напомним, НСК «Олимпийский» получил запросы на проведение дебатов 14 и 19 апреля от уполномоченных представителей кандидатов в президенты.
ForUm

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