Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.
На обстрелы было потрачено 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз возле населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Гнутово, Новоселовка Друга, Верхнеторецкое, Чермалык, Лебединский и Пищевик.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты трижды обстреляли украинские позиции у н.п. Новозвановка, Троицкое, Зайцево.
«Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения», - зазанчилы в ООС.
Также в пресс-центре заявили, что украинские военные отвечали на обстрелы противника. Разведка узнала, что в результате этого двух оккупантов было уничтожено, трое - ранены.
«Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано», - добавили в пресс-центре.
За минувшие сутки, 11 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего один украинский защитник погиб, восемь – получили ранения.
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