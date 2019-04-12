За минувшие сутки, 11 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего один украинский защитник погиб, восемь – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции наших войск 19 раз:

дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Лебединское;

трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Павлополь;

четыре раза из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;

пять раз из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новоселовка;

со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово;

дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Екатериновка.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Пищевик;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Чермалык.

Потерь среди личного состава нет.

На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.