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Преступную группу, совершившую серию разбойных нападений на инкассаторов, подозревают в покушении на заказное убийство главврача Киевского госпиталя ветеранов войны, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что в банду входили представители правоохранительных органов.

Разоблачили злоумышленников сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области, следственного отдела ВСП и следственного управления облполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

«После проверки показаний задержанных лиц, а также путем осуществления следственных действий и проведения обысков в местах проживания злоумышленников установлено, что участники группировки с целью нападения на инкассаторские автомобили и отдельных граждан Украины создали вооруженную банду, к участию в которой привлекли не менее 10 человек. Члены группы орудовали на территории нескольких регионов Украины в течение 2013-2019 годов», - говорится в сообщении.

Долгое время преступления указанной группы оставались нераскрытыми в связи с тем, что в ее состав входили сотрудники определенных правоохранительных структур, которые способствовали деятельности злоумышленников. Одному из членов банды из числа правоохранителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время следствия также доказана причастность указанных лиц к покушению на заказное умышленное убийство главного врача Киевского клинического госпиталя ветеранов войны. Все обстоятельства совершения преступлений на данный момент устанавливаются.

По результатам проведенных обысков в гаражных помещениях и по месту жительства членов группы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, частей для сборки самодельных взрывных устройств. Установлено, что во время совершения нападений воры всегда использовали оружие и взрывчатку.

Пять человек из числа членов преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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