Правоохранители задержали банду, которая на протяжении 7-ми лет нападала на инкассаторов. Об этом сообщил начальник Нацполиции Харьковской области Олег Бех.

«Сотрудники Департамента стратегических расследований, специалисты харьковского Управления стратегических расследований, Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил разоблачили 10 преступников, которые входили в состав этой банды», - написал он в Facebook.

Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин.

«Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал, а зачем? Начиная с 2013 года, они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный «улов» немалый. По меньшей мере 15 млн грн. Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых», - сообщил Бех.

Арсенал оружия хранился в гаражах задержанных в Киеве. Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков.

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.