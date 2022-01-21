СБУ в ходе спецоперации в Одессе нейтрализовала организованную преступную группировку. По предварительным данным, в его состав входили действующие правоохранители. Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали с них деньги, сообщил пресс-центр СБУ.

В случае отказа платить «дань», злоумышленники давили на потерпевших и угрожали физической расправой.

Установлено, что члены преступной группы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и производили незаконные задержания граждан под вымышленными предлогами. После этого «выбивали» из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра. По оперативным данным, организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Госпогранслужбы Украины. При этом своим жертвам они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

Задокументированы факты противоправных действий в отношении местного предпринимателя. Участники группировки, угрожая насилием и физической расправой, требовали с нее уплатить «долг». Сотрудники СБУ задержали двух пограничников-организаторов банды на попытке похищения человека.

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.