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Во Львовской области сообщили о подозрениях участникам группировки за вооруженные разбойные нападения, пытки и убийства людей, сообщила пресс-служба МВД.

Как установили полицейские, злоумышленники – ранее судимые за тяжкие преступления жители Львовской и Ривненской областей и города Киева. Они тщательно готовились к преступлениям и совершали их по утвержденному сценарию. Автомобили, которые использовались при совершении этих преступлений, сжигали. Кроме того, уничтожали все вещественные доказательства, которые могли вывести на эту группировку.

В мае 2021 года на трассе Киев-Житомир оперативники управления стратегических расследований во Львовской области с привлечением спецподразделения КОРД задержали троих активных участников преступной группировки. В июле – еще двух ее участников. Во время задержания они сопротивлялись сотрудникам полиции. Пятерым злоумышленникам тогда сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, а действия двух квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия оперативники и следователи следственного управления полиции Львовщины получили доказательства причастности злоумышленников к шести фактам преступной деятельности - кражам, разбойным нападениям на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Фигуранты завладели средствами на общую сумму более 12 млн грн. Во время вооруженных нападений потерпевшие подвергались пыткам, в результате чего двое граждан скончались.

На основании полученных доказательств действия участников группировки были дополнительно квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, ранее совершивших умышленное убийство, и совершенное в составе организованной преступной группы);

– ч. 3 и 5 ст. 185 (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение);

– ч. 3 и 4 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище, другое помещение, совершенное организованной группой с причинением тяжких телесных повреждений).

В настоящее время все подозреваемые находятся в СИЗО. Злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Львовская областная прокуратура.

 
ForUm

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