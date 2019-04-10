Тестирование анализов кандидатов в президенты, которое будут проводить эксперты Voluntary Anti-Doping Association на НСК «Олимпийский» в Киеве, будет проведено в США на базе спортивной медицинской лаборатории.

Об этом во время пресс-конференции в среду проинформировала представитель VADA доктор Анжела Сильва, сообщает Укринформ.

«Тестирование забора крови кандидатов в президенты будет проходить в Америке на базе спортивной медицинской лаборатории», - сказала она.

По её словам, Voluntary Anti-Doping Association - независимая неприбыльная организация, основанная в 2011 году для того, чтобы обеспечивать эффективную антидопинговую политику.

«Пробы крови, которые мы сегодня возьмем, будут отправлены и проанализированы на свыше 300 показателей», - сказала представитель VADA.

Она объяснила, что Voluntary Anti-Doping Association - отдельная структура и независимая от World Anti-Doping Agency.

«Задача WADA - контроль и мониторинг всех процедур по антидопинговым кодам. Всемирное антидопинговое агентство не тестирует, а только проводит надзор. VADA в свою очередь на базе этих самых лабораторий проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов под руководством всемирной организации», - объяснила Сильва .

«Наша организация проводила тысячи исследований по всему миру, и ни один результат не был опровергнут. Для нас большая честь обеспечивать прозрачность выборов в Украине, что в интересах всего украинского народа», - сказала она.

В то же время представитель VADA сообщила, что результаты анализов кандидатов могут быть известны через два-три дня после сдачи.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать в среду, 10 апреля, на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.

Кандидат в президенты, действующий Глава государства Петр Порошенко намерен сегодня сдать анализы представителям VADA.