Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО «Ривнегаз» за приведение объемов газа к стандартным условиям и доначисление в платежках на 850 тыс. грн.
Компанию обязали устранить нарушения до 26 апреля. Об этом стало известно в ходе заседания нацрегулятора, сообщает Укринформ.
«Объемы производственно-технологических расходов, в том числе, приведение к стандартным условиям, уже являются составной тарифа», - сказала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
Она напомнила, что потребители должны оплачивать газ исключительно по показаниям счетчиков.
Напомним, 23 марта НКРЭКУ оштрафовала компании Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз на 850 тыс. грн каждую и обязала их до 5 апреля перечислить платежки бытовым потребителям.
26 марта НКРЭКУ оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля.
29 марта штрафы от НКРЭКУ получили Запорожгаз, Черновцыгаз и Львовгаз. 2 апреля НКРЭКУ оштрафовала за доначисления в платежках Житомиргаз.
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