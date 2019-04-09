Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО «Ривнегаз» за приведение объемов газа к стандартным условиям и доначисление в платежках на 850 тыс. грн.

Компанию обязали устранить нарушения до 26 апреля. Об этом стало известно в ходе заседания нацрегулятора, сообщает Укринформ.

«Объемы производственно-технологических расходов, в том числе, приведение к стандартным условиям, уже являются составной тарифа», - сказала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Она напомнила, что потребители должны оплачивать газ исключительно по показаниям счетчиков.

Напомним, 23 марта НКРЭКУ оштрафовала компании Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз на 850 тыс. грн каждую и обязала их до 5 апреля перечислить платежки бытовым потребителям.

26 марта НКРЭКУ оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля.

29 марта штрафы от НКРЭКУ получили Запорожгаз, Черновцыгаз и Львовгаз. 2 апреля НКРЭКУ оштрафовала за доначисления в платежках Житомиргаз.