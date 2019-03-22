В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 млн грн, сообщает УНИАН.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня. Решение регулятора коснулось компаний «Винницагаз», «Волыньгаз» и «Киевоблгаз», при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 5 апреля 2019 года. Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

По предложению главы Нацкомиссии Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.

Напомним, 12 марта глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что в Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

НКРЭКУ официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 30 операторов газораспределительных систем на предмет их работы в режиме суточной балансировки.

Проверки трех облгазов – «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз» – подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.