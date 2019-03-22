также в разделеЭкономика
НБУ прогнозирует замедление роста ВВП в 2019 году 3
Курс гривни снова поднялся выше психологических отметок 9
Украина в январе импортировала газа на $57 миллионов 8
В Украине снова выросли цены на автогаз 25
40% миллионеров в Украине – женщины 21
В США обеспокоены неожиданными изменениями в уставе «Нафтогаза» 62
Гройсман о новом контракте с Коболевым: Есть четкие задачи и нет заоблачных выплат 28
АМКУ проверит строительство детсадов и школ в Киеве 17
В Украине убивают производство свинины путем импорта мясного мусора 108
РФ и Венгрия договорились о поставках газа без Украины 143
Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% 37
Валовой внешний долг Украины вырос на $515 миллионов 43
Суд запретил «Газпрому» выводить активы из Англии и Нидерландов 520
ЕС готов представить Украине второй транш макрофинансовой помощи 41
Сумма назначенных субсидий выросла почти на 50% 32
Президент подписал изменения в бюджет-2019 42
Суд в РФ одобрил доначисление налогов Липецкой фабрике Roshen 35
Ученые НАН Украины раскритиковали законопроект «О концессии» 186

В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 млн грн, сообщает УНИАН.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня. Решение регулятора коснулось компаний «Винницагаз», «Волыньгаз» и «Киевоблгаз», при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 5 апреля 2019 года. Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

По предложению главы Нацкомиссии Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.

Напомним, 12 марта  глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что в Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

НКРЭКУ официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 30 операторов газораспределительных систем на предмет их работы в режиме суточной балансировки.

Проверки трех облгазов – «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз» – подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги