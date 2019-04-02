Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам проведенной проверки наложила максимальный штраф 850 тысяч гривен на оператора ГРС Житомиргаз, входящего в группу компаний «Региональная газовая компания» бизнесмена Дмитрия Фирташа, за доначисления объемов потребления в платежках. Такое решение регулятор принял на заседании сегодня, 2 апреля, сообщает УНИАН.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислениям в платежках потребителей. НКРЭКУ обязала компанию провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления, до 22 апреля 2019 года.

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанной компанией.

В "Региональной газовой компании" отмечают, что облгазы группы не согласны с результатами внеплановых проверок НКРЭКУ, поэтому с их стороны не были подписаны Акты проверок. Кроме того, операторы ГРС заявляют, что будут оспаривать их в судебном порядке.



Напомним, 23 марта НКРЭКУ оштрафовала компании Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз на 850 тыс. грн каждую и обязала их до 5 апреля перечислить платежки бытовым потребителям.

26 марта НКРЭКУ оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля.

29 марта штрафы от НКРЭКУ получили Запорожгаз, Черновцыгаз и Львовгаз.