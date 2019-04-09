В подконтрольном Кремлю госсовете аннексированного Крыма создана специальная рабочая группа, которая оценит ущерб экономике Крыма от действий Украины.

«Предлагается образовать аналогичную (по примеру Госдумы, - ред.) рабочую группу в Государственном совете Республики Крым, возглавит ее Фикс Ефим Зисьевич. Актуальность этого вопроса, я считаю, более чем очевидна», - сказал спикер республиканского «парламента» Владимир Константино, передает Интерфакс.

По его словам, Крым в годы украинской юрисдикции понес «колоссальные потери». При этом он предложил также учесть ущерб, нанесенный Украиной после аннексии полуострова. «Здесь все нужно вспомнить: и энергетическую, и водную блокады, и продовольственную - все те гадости, которые они сделали для нас за этот период», - пояснил спикер.

Напомним, 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

20 марта он заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит «ущерб» от действий Украины экономике Крыма.

4 апреля депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что «экономические потери» Крыма, якобы понесенные им за время пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей.