Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что «экономические потери» Крыма, якобы понесенные им за время пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

«По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям уже значительно превышает сумму в 1,5 триллиона [рублей]», - сказал он на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы в среду.

Так, по словам Козенко, сумма «упущенных доходов» крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд рублей.

Депутат также предложил подсчитать «ежегодную арендную плату Киеву за пребывание Черноморского флота в Севастополе, недополученные доходы за простой земли на южном берегу полуострова, зданий, бывших союзных здравниц, памятников архитектуры, заповедников, которые во многом были присвоены и не использовались по назначению, экологический ущерб от застройки и уничтожения заповедных зон, незаконных карьерных разработок и многие другие статьи». «Крайне важно - инженерная инфраструктура водоснабжения и водоотведения. Отсутствие системы очистки сточных вод породило очень большую проблему, и это является серьезным фактором загрязнения акватории Черного моря, что сегодня препятствует нормальному отдыху гостей Крыма», - добавил он.

Кроме того, депутат предложил отдельно проанализировать «экономические потери полуострова от действий Киева после марта 2014 года: это ущерб от энергетической, водной, продуктовой, транспортной, информационной блокад, от санкций». «Только крымский бизнес потерял 480 млн рублей, которые были затрачены на закупку и заправку дизельных генераторов во время энергетической блокады. По некоторым оценкам, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей», - заявил он. «Отдельной строкой должны идти вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки», - добавил он.

Наконец, заявил Козенко, «пора оценить моральный ущерб, нанесенный крымчанам действиями украинских властей». «Потому что за годы украинской оккупации это, безусловно, ущемление прав Крыма на использование родного языка, насаждение чужой нам культуры», - заключил он.

Напомним, 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, комментируя заявление председателя Госдумы РФ о компенсации за Крым, заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.

В Кремле позже заявили, что впервые слышат о подобной инициативе.