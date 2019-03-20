Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит «ущерб» от действий Украины экономике Крыма.

«Создаем рабочую группу во главе с Иваном Ивановичам Мельниковым (первым вице-спикером Думы, ред.). Возражений нет? Решение принимается», - сказал Володин в среду на заседании Госдумы, передает Интерфакс.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», - сказал Володин.

Напомним, 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, комментируя заявление председателя Госдумы РФ о компенсации за Крым, заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.

В Кремле позже заявили, что впервые слышат о подобной инициативе.