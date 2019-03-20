также в разделеМир
Гаагский трибунал ужесточил приговор Караджичу до пожизненного заключения 7
Мэй попросила ЕС перенести Brexit 17
Астану переименовали в Нурсултан 48
Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана 27
И.о. президента Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан 30
Франция выдала ордера на арест экс-руководителей федерации легкой атлетики РФ 25
СМИ: Экс-адвокат Трампа получал деньги от фирмы российского олигарха 14
В ОБСЕ раскритиковали законы о фейковых новостях в РФ 19
Новый президент Казахстана вступил в должность 126
Премьер Новой Зеландии поклялась не называть имя напавшего на мечети 35
Стало известно, кто будет руководить Казахстаном до 2020 года 74
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны 88
Перед выборами Facebook ужесточает борьбу с фейками 17
В США за пьянство задержали экс-президента Перу 21
Задержаны трое подозреваемых в причастности к стрельбе в Утрехте 22
Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана 254
Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в расстреле пассажиров трамвая 71
Макрон хочет запретить протесты на Елисейских полях 18

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит «ущерб» от действий Украины экономике Крыма.

«Создаем рабочую группу во главе с Иваном Ивановичам Мельниковым (первым вице-спикером Думы, ред.). Возражений нет? Решение принимается», - сказал Володин в среду на заседании Госдумы, передает Интерфакс.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», - сказал Володин.

Напомним, 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, комментируя заявление председателя Госдумы РФ о компенсации за Крым, заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.

В Кремле позже заявили, что впервые слышат о подобной инициативе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги