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Действующий Президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

Об этом сказал председатель фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов во время заседания Согласительного совета в парламенте, сообщает Укринформ.

«Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, «стадион, так стадион «, - отметил Герасимов.

Напомним, Порошенко пригласил Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019. 

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».
ForUm

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