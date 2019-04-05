Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский».

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что в организме действующего Главы государства не найдены следы алкоголя и наркотиков.

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля. Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.

Клиника Eurolab пояснила, что их работник по ошибке вместо цифры 5 напечатала 2.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

На Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины успешно прошел очередной этап испытаний новейшего украинского комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун».

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