Частная клиника Eurolab, в которой сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, извинилась перед ним за то, что в анализах указали неверную дату получения материала. Об этом говорится в сообщении на странице медицинского центра в Facebook.



«Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала. После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2», – говорится в сообщении.

В клинике также попросили учесть волнение сотрудника. «Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования», – сказано в сообщении.

Напомним. 5 апреля кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля.

Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.