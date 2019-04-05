США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Громадське.

«Мы будем работать с Украиной по всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди», - сказал он.

Волкер отметил, что США поддерживают не отдельного кандидата, а принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия «не уйдет из незаконно захваченных территорий Украины».

«И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет», - сказал Мерфи.