Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию о доходах и имуществе за 2018 год до второго тура выборов.

Так в пресс-службе Зеленского ответили на письмо общественного движения «Честно», сообщается на сайте организации.

«Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством», - говорится в ответе пресс-службы.

Напомним, движение «Честно» призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.