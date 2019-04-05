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Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию о доходах и имуществе за 2018 год до второго тура выборов.

Так в пресс-службе Зеленского ответили на письмо общественного движения «Честно», сообщается на сайте организации.

«Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством», - говорится в ответе пресс-службы.

Напомним, движение «Честно» призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.
ForUm

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