Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отчет Всемирного банка.

В новом прогнозе Всемирного банка относительно экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии, куда входит и Украина, отмечается, что рост экономики Украины в 2019 году составит 2,7%. В 2020 году - 3,4% и в 2021 году - 3,7%.

«Рост экономики Украины в текущем году на уровне 2,7% будет обусловлен сложными внешними условиями, перипетиями вокруг выборов и значительными затратами в контексте обслуживания долга», - акцентировали в ВБ.

Однако, если после выборов беспокойства, которые сейчас царят вокруг них, пройдут, а реформам будет дан сильный толчок, то вполне возможно, что в среднесрочной перспективе экономический рост может ускориться до 4%.

Во Всемирном банке также отмечают, что инфляция в текущем году должна составить 6,8%, в 2020 году - 6%, а в 2021 - 5,4%.

Напомним, Национальный банк Украины в своем «Инфляционном отчете» прогнозирует ВВП на уровне 2,5% в 2019 году, в 2020-2021 годах рост ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно.

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом.